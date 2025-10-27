Черная серия Старой Синьоры. Ювентус не побеждает 8 туров подряд

Туринский Ювентус оказался в серьезном кризисе результатов. Это привело к отставке хорватского специалиста Игора Тудора.

После поражения от Лацио (0:1) в 8-м туре Серии А туринская команда продолжила свою безвыигрышную серию, которая уже насчитывает 8 матчей подряд во всех турнирах.

В последний раз Старая Синьора праздновала победу еще 13 сентября, когда дома обыграла Интер (4:3). С тех пор туринцы трижды потерпели поражения (Комо, Реал Мадрид, Лацио) и пять раз сыграли вничью, в том числе с Миланом (0:0) и Аталантой (1:1).

За этот период Юве забил всего 8 голов и пропустил 13. В Серии А туринцы опустились на 8-е место, а в Лиге чемпионов имеют лишь 2 очка после 3 туров.

Серия Ювентуса из 8 матчей без побед (5 ничьих, 3 поражения):