Италия
27 октября 2025, 23:47 | Обновлено 27 октября 2025, 23:58
Черная серия Старой Синьоры. Ювентус не побеждает 8 туров подряд

Команда из Турина в 8-м туре Серии A уступила римскому Лацио

Черная серия Старой Синьоры. Ювентус не побеждает 8 туров подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Камбьязо

Туринский Ювентус оказался в серьезном кризисе результатов. Это привело к отставке хорватского специалиста Игора Тудора.

После поражения от Лацио (0:1) в 8-м туре Серии А туринская команда продолжила свою безвыигрышную серию, которая уже насчитывает 8 матчей подряд во всех турнирах.

В последний раз Старая Синьора праздновала победу еще 13 сентября, когда дома обыграла Интер (4:3). С тех пор туринцы трижды потерпели поражения (Комо, Реал Мадрид, Лацио) и пять раз сыграли вничью, в том числе с Миланом (0:0) и Аталантой (1:1).

За этот период Юве забил всего 8 голов и пропустил 13. В Серии А туринцы опустились на 8-е место, а в Лиге чемпионов имеют лишь 2 очка после 3 туров.

Серия Ювентуса из 8 матчей без побед (5 ничьих, 3 поражения):

  • 26.10. Лацио – Ювентус – 1:0
  • 22.10. Реал Мадрид – Ювентус – 1:0
  • 19.10. Комо – Ювентус – 2:0
  • 05.10. Ювентус – Милан – 0:0
  • 01.10. Вильярреал – Ювентус – 2:2
  • 27.09. Ювентус – Аталанта – 1:1
  • 20.09. Верона – Ювентус – 1:1
  • 16.09. Ювентус – Боруссия Д – 4:4

Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Ювентус статистика Игор Тудор Андреа Камбьязо
