Черная серия Старой Синьоры. Ювентус не побеждает 8 туров подряд
Команда из Турина в 8-м туре Серии A уступила римскому Лацио
Туринский Ювентус оказался в серьезном кризисе результатов. Это привело к отставке хорватского специалиста Игора Тудора.
После поражения от Лацио (0:1) в 8-м туре Серии А туринская команда продолжила свою безвыигрышную серию, которая уже насчитывает 8 матчей подряд во всех турнирах.
В последний раз Старая Синьора праздновала победу еще 13 сентября, когда дома обыграла Интер (4:3). С тех пор туринцы трижды потерпели поражения (Комо, Реал Мадрид, Лацио) и пять раз сыграли вничью, в том числе с Миланом (0:0) и Аталантой (1:1).
За этот период Юве забил всего 8 голов и пропустил 13. В Серии А туринцы опустились на 8-е место, а в Лиге чемпионов имеют лишь 2 очка после 3 туров.
Серия Ювентуса из 8 матчей без побед (5 ничьих, 3 поражения):
- 26.10. Лацио – Ювентус – 1:0
- 22.10. Реал Мадрид – Ювентус – 1:0
- 19.10. Комо – Ювентус – 2:0
- 05.10. Ювентус – Милан – 0:0
- 01.10. Вильярреал – Ювентус – 2:2
- 27.09. Ювентус – Аталанта – 1:1
- 20.09. Верона – Ювентус – 1:1
- 16.09. Ювентус – Боруссия Д – 4:4
