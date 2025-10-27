ФОТО. Где отдыхает сын нападающего сборной Украины? Впечатляет

Сын форварда сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Никита Яремчук – проводит осенние каникулы вместе с мамой в Париже.

На странице Кристины Яремчук в Instagram появились новые фото и видео с прогулки возле Эйфелевой башни.

На снимках Никита позирует на фоне знаменитой достопримечательности, сияющей огнями ночного города.

Напомним, что Никита – единственній ребенок в семье Романа и Кристины.