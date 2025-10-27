Другие новости27 октября 2025, 23:03 |
1071
0
ФОТО. Где отдыхает сын нападающего сборной Украины? Впечатляет
Никита Яремчук отдыхает с мамой в Париже
27 октября 2025, 23:03 |
1071
0
Сын форварда сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Никита Яремчук – проводит осенние каникулы вместе с мамой в Париже.
На странице Кристины Яремчук в Instagram появились новые фото и видео с прогулки возле Эйфелевой башни.
На снимках Никита позирует на фоне знаменитой достопримечательности, сияющей огнями ночного города.
Напомним, что Никита – единственній ребенок в семье Романа и Кристины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 октября 2025, 06:32 13
Украинец получил красную карточку
Футбол | 27 октября 2025, 23:25 0
Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»
Футбол | 27.10.2025, 21:52
Бокс | 27.10.2025, 07:31
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 09:44 12
26.10.2025, 16:33 7
26.10.2025, 08:55 22
27.10.2025, 12:39 7
26.10.2025, 09:12 5
26.10.2025, 01:45 42
27.10.2025, 07:52 6
26.10.2025, 02:31