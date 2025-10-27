Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 октября 2025, 23:03
ФОТО. Где отдыхает сын нападающего сборной Украины? Впечатляет

Никита Яремчук отдыхает с мамой в Париже

Instagram. Роман, Никита и Кристина Яремчук

Сын форварда сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа ЯремчукаНикита Яремчук – проводит осенние каникулы вместе с мамой в Париже.

На странице Кристины Яремчук в Instagram появились новые фото и видео с прогулки возле Эйфелевой башни.

На снимках Никита позирует на фоне знаменитой достопримечательности, сияющей огнями ночного города.

Напомним, что Никита – единственній ребенок в семье Романа и Кристины.

фото lifestyle Роман Яремчук сборная Украины по футболу Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
