Новички АПЛ после 9 туров суммарно набрали 38 очков. Каков рекорд лиги?
Вспомним самые успешные для новичков начала сезонов Премьер-лиги
Лидс, Бернли и Сандерленд суммарно набрали уже 38 очков в АПЛ.
Для команд, которые повысились из Чемпионшипа, этот результат является третьим лучшим в истории после 9-ти стартовых туров.
Только в сезонах 1992/93 (44 очка) и 2005/06 (39 очков) новички АПЛ получили большее количество очков за аналогичный период.
В сезоне 1992/93 наибольший вклад внес Блэкберн Роверс (18), в сезоне 2005/06 – Уиган (19).
В текущем чемпионате лучшим на данный момент является Сандерленд (17).
Сезоны АПЛ с наибольшим суммарным количеством очков, набранных командами, которые повысились из Чемпионшипа, после 9 туров
- 44 – 1992/93, Блэкберн Роверс (18), Ипсвич Таун (12), Миддлсбро (14)
- 39 – 2005/06, Вест Хэм Юнайтед (15), Уиган (19), Сандерленд (6)
- 38 – 2025/26, Лидс Юнайтед (11), Бернли (10), Сандерленд (17)
- 37 – 2008/09, Халл Сити (20), Вест Бромвич Альбион (10), Сток Сити (7)
- 37 – 2017/18, Ньюкасл Юнайтед (14), Хаддерсфилд (12), Брайтон (11)
