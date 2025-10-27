ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас занимается легенда Барселоны

Дани Алвес провел год в тюрьме, обвиняемый в сексуальном насилии.

Однако в марте этого года он был оправдан Высшим судом Каталонии, который посчитал, что не существует убедительных доказательств произошедшего. Дело получило огромный общественный резонанс, поскольку изначально Алвесу грозил срок более четырех лет заключения.

В настоящее время бывший 42-летний бразильский футболист ведет совершенно иную жизнь – вдали от СМИ и профессионального футбола.

В соцсетях набирают популярности несколько видео, на которых его видно проповедующим в церкви города Жирона – конкретно в церкви Elim Girona.

Во время своей проповеди он говорит такие слова: «Нужно иметь веру; я – доказательство этого. Потому что то, что Бог обещает, Бог исполняет».