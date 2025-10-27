Айнтрахт Франкфурт

Во вторник, 28 октября состоится поединок 1/16 финала Кубка Германии между «Айнтрахтом» и «Боруссией Д». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Айнтрахт

В текущем сезоне коллектив смотрится достаточно нестабильно. За 8 поединков Бундеслиги «Айнтрахту» удалось набрать 13 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 не слишком велико – 4 очка, но вот от лидера «Баварии» франкфуртцев отделяет уже 11 баллов. В 1/32 финала Кубка Германии коллектив 5:0 победил «Энгерс».

В Лиге чемпионов немцы показывают очень контрастные результаты. В 1-м туре команда 5:1 обыграла «Галатасарай», однако впоследствии с таким же счетом уступила «Атлетико Мадрид» и «Ливерпулю».

Боруссия Д

Пока коллектив демонстрирует привычные для себя результаты. После 8-х туров чемпионата Германии «Боруссия» имеет 17 баллов на счету и занимает 4-е место турнирной таблицы. «Бавария» опережает шмелей на 7 очков, а вот конкурент за 2-е место, «РБ Лейпциг», всего на 2. В 1/16 финала кубка дортмундцы минимально обыграли «Эссен».

В Лиге чемпионов у коллектива дела получше. В 1 туре турнира немцы сыграли вничью 4:4 с «Ювентусом», однако впоследствии победили «Атлетик Бильбао» и «Копенгаген» со счетом 4:1 и 4:2 соответственно.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Боруссия». На счету джемлей 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке выигрыш праздновал «Айнтрахт».

Интересные факты

Только в 1 из 12 поединков «Айнтрахта» в этом сезоне было забито менее 3 голов. В 10-х матчах забили 4+ мяча.

«Айнтрахт» имеет лишь 1 победу в последних 5-х матчах.

В 7-х выездных матчах этого сезона «Боруссия» одержала 4 победы, дважды сыграла вничью и 1 раз проиграла.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.56.