Это их дело. Реал принял решение по Винисиусу после скандала

По информации авторитетного испанского ресурса Marca, Реал решил не наказывать Винисиуса Жуниора за его поведение в матче Ла Лиги против Барселоны (2:1).

Бразильский форвард был возмущен тем, что наставник Хаби Алонсо заменил его в середине второго тайма. Игрок ругался и кричал по пути с поля и сразу ушел в раздевалку.

Сообщается, что такое поведение не понравилось тренеру и партнерам, однако в клубе после расследования инцидента не станут наказывать Винисиуса даже штрафом.

Игрок и тренер поговорили после матча и решили все вопросы, а руководство считает, что «это дело футболиста и наставника», и если Алонсо больше не имеет претензий, то нет нужны штрафовать Жуниора.

При этом еще один разговор между Алонсо и Винисиусом состоится в ближайшие дни.

Как отмечают журналисты, исход мог бы быть иным, если бы Реал проиграл матч каталонцам. Победа же успокоила всех, несмотря на неприятный инцидент.