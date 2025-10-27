Циганик розповів, чи розглядає Суркіс можливість звільнення Шовковського

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик сообщил, что президент киевского «Динамо» Игорь Суркис продолжает доверять главному тренеру команды Александру Шовковскому.

«К Шовковскому полное доверие со стороны президента. Думаю, оно будет продолжаться еще долго. Как бы там ни было, Шовковский выиграл прошлый чемпионат и пока не проигрывал в УПЛ. Для Суркиса это очень важная история».

Отметим, что «Динамо» после 10 туров УПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков, что всего на одно меньше, чем у лидера «Шахтера».

Следующие матчи киевляне сыграют именно с «горняками»: сначала в 1/8 финала Кубка Украины – 29 октября, а затем в 11-м туре УПЛ – 2 ноября.