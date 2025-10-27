Три украинца в заявке на матч. Тренер Жироны хочет выиграть трофей
Мичел рассчитывает на успех в Кубке страны
Наставник Жироны Мичел уверен, что единственный шанс завоевать трофей с командой – выиграть Кубок Испании. Во вторник команда начнет турнир матчем против представителя Терсеры Констанции.
«Хочется выиграть трофей, и Кубок Испании – самый реальный шанс. Два года назад мы в четвертьфинале играли против Мальорки, и тогда мы чувствовали, что есть возможность пройти далеко».
«Конечно, в Ла Лиге у нас сложная ситуация, однако прогрессироваь можно через матчи, а Кубок Испании – отличный шанс порадовать себя и болельщиков победой», – сказал Мичел.
В официальной заявке на игру присутствуют украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
📝 CONVOCATÒRIA #ConstànciaGirona pic.twitter.com/y7iXCk2ZlZ— Girona FC (@GironaFC) October 27, 2025
