Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 октября 2025, 17:35 | Обновлено 27 октября 2025, 17:41
Три украинца в заявке на матч. Тренер Жироны хочет выиграть трофей

Мичел рассчитывает на успех в Кубке страны

Три украинца в заявке на матч. Тренер Жироны хочет выиграть трофей
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Жироны Мичел уверен, что единственный шанс завоевать трофей с командой – выиграть Кубок Испании. Во вторник команда начнет турнир матчем против представителя Терсеры Констанции.

«Хочется выиграть трофей, и Кубок Испании – самый реальный шанс. Два года назад мы в четвертьфинале играли против Мальорки, и тогда мы чувствовали, что есть возможность пройти далеко».

«Конечно, в Ла Лиге у нас сложная ситуация, однако прогрессироваь можно через матчи, а Кубок Испании – отличный шанс порадовать себя и болельщиков победой», – сказал Мичел.

В официальной заявке на игру присутствуют украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Кубок Испании по футболу Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: Marca
