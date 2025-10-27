Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен

Немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик недоволен игрой испанского защитника Пау Кубарси. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист обеспокоен формой 18-летнего футболиста, который провел далеко не самый лучший матч с мадридским «Реалом». При этом Флик надеется, что в этом сезоне он станет одним из ключевых игроков команды.

В текущем сезоне Пау Кубарси провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик затребовал у руководства «Барселоны» срочный трансфер после матча с «Реалом».