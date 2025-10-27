Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 октября 2025, 14:57 |
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен

Пау Кубарси провел не лучшее Эль-Классико

Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик недоволен игрой испанского защитника Пау Кубарси. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист обеспокоен формой 18-летнего футболиста, который провел далеко не самый лучший матч с мадридским «Реалом». При этом Флик надеется, что в этом сезоне он станет одним из ключевых игроков команды.

В текущем сезоне Пау Кубарси провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик затребовал у руководства «Барселоны» срочный трансфер после матча с «Реалом».

По теме:
Реал накажет Винисиуса из-за неуважения к Хаби Алонсо в матче Ла Лиги
На 64-м году жизни скончался экс-голкипер мадридского Реала
Стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих защитников мира
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Пау Кубарси Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
