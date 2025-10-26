Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 октября 2025, 23:40 | Обновлено 27 октября 2025, 00:51
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом

Испанский коуч хочет видеть в Каталонии Гонсалу Инасиу

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Инасиу

Немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик затребовал у руководства клуба трансфер. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 59-летний специалист после поражения в Эль-Классико затребовал у руководства «сине-гранатовых» трансфер. Речь идет о португальском защитнике лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

В текущем сезоне Гонсалу Инасиу в текущем сезоне провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее Тренер Барселоны объяснил поражение от «Реала» в Мадриде.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
