  4. Тренер Барселоны объяснил поражение от Реала в Мадриде
Испания
26 октября 2025, 20:55 |
Зорг – о поражении на Бернабеу

Тренер Барселоны объяснил поражение от Реала в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Зорг

Немецкий тренер «Барселоны» Маркус Зорг, который заменял Ханси-Дитера Флика в Эль Классико, объяснил поражение от «Реала» на Бернабеу.

«В финальной трети поля нам не хватило мощности, чтобы прорваться и создать реальную опасность. Ямалю сегодня было сложно – он пытался действовать активно, но «Реал» грамотно оборонялся.

Ламину еще нужно набраться опыта на высшем уровне. Ему всего 18, поэтому мы должны дать ему время, чтобы он смог показать свой максимум. Защитники делали все, чтобы нейтрализовать его, и в этот раз они были особенно сосредоточены.

Мы использовали все возможные варианты, но в итоге остались только с двумя защитниками, пытаясь создать больше шансов. Мы понимали, что мадридцы опасны на контратаках, но все равно не сумели создать достаточно моментов», – подытожил Зорг.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Маркус Зорг Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Ламин Ямаль
Дмитрий Бандерас Источник: Mundo Deportivo
Saar
Ямал- це маркетинговий бренд більше,ніж гравець на полі.
Ответить
+1
