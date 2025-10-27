Спортивный врач оценил травму игрока сборной Украины в чемпионате Англии

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму полузащитника английского «Брентфорда» и сборной Украины Егора Ярмолюка в матче чемпионата Англии, который состоялся 25 октября.

«Нетипичный механизм травмы Егора, не совсем очевиден. Из того, что увидел, это было резкое движение вперед из положения лежа, что ведет к резкому напряжению мышц живота, бедер и участка таза в общем.

Егор указывал на крепление мышц пресса и тазобедренный сустав. Можно заподозрить мышечную травму в области паха (мышцы живота, приводную мышцу, тазобедренный сустав).

Так или иначе, очень рано что-либо говорить. Зная, что у Егора была проблема с тазобедренным суставом – это будет первым предварительным диагнозом. Надеемся там что-то мышечное и незначительное. Ожидаем информацию от клуба.

Факт того, что Егор пробовал продолжить играть в течение нескольких минут и у него не получилось, точно указывает на имеющееся повреждение», – написал Бабелюк.

«Брентфорд» одержал победу в противостоянии девятого тура Английской Премьер-лиги, одолев «Ливерпуль» со счетом 3:2. Ярмолюк вышел в стартовом составе, однако из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 29-й минуте.

Детали травмы 21-летнего футболиста станут известны после того, как украинец пройдет углубленное медицинское обследование.

В этом сезоне полузащитник провел 11 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Брентфорд набрал 13 баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице.