  Винисиусу установили ультиматум после скандала в Эль-Классико
Испания
27 октября 2025, 12:44
Винисиусу установили ультиматум после скандала в Эль-Классико

Бразилец все еще не продлил свой контракт с «Реалом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

В мадридском «Реале» установили ультиматум бразильскому вингер Винисиусу. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд выставил 25-летнему футболисту следующие условия: либо футболист продлевает контракт с клубом (действующее соглашение истекает летом 2027 года), либо его роль в команде сократится, а может даже случиться трансфер, что бы не потерять футболиста бесплатно.

Все это случилось после матча с «Барселоной», во время которого Винисиус был заменен на 72-й минуте, на что он очень агрессивно отреагировал, даже не пожав руку Алонсо.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял важное решение после удаления Лунина.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал - Барселона Барселона
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Burevestnik
мабуть ображений Віні після почутого ультиматуму
ще сильніше образився
і побіг скаржитись своїм агентам...
Ответить
0
