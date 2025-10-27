Винисиусу установили ультиматум после скандала в Эль-Классико

В мадридском «Реале» установили ультиматум бразильскому вингер Винисиусу. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд выставил 25-летнему футболисту следующие условия: либо футболист продлевает контракт с клубом (действующее соглашение истекает летом 2027 года), либо его роль в команде сократится, а может даже случиться трансфер, что бы не потерять футболиста бесплатно.

Все это случилось после матча с «Барселоной», во время которого Винисиус был заменен на 72-й минуте, на что он очень агрессивно отреагировал, даже не пожав руку Алонсо.

