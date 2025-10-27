Андрей АНИЩЕНКО: «Команда демонстрировала очень привлекательный футбол»

В матче 13-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле сыграл вничью с полтавской «Ворсклой» со счетом 1:1. Результат поединка прокомментировал наставник харьковского клуба Андрей Анищенко.

«Впечатления от игры положительные. К сожалению, не всегда удается победить при очень качественной игре. И также количество моментов, которые можно назвать очень голевыми, мы не использовали. Но я считаю, что это была одна из наших самых зрелищных игр. Ребята демонстрировали очень привлекательный футбол. Были хорошие атакующие действия, переходы из обороны в атаку. Но есть фактор в футболе, когда ты не забиваешь много моментов, то один или два момента соперника могут доставить проблемы. Так и вышло.

У нас впервые за несколько недель был нормальный, полноценный тренировочный процесс. Могу сказать, что игроки отвыкли от этого. Поэтому и нагрузка была, и полноценная тренировка, что-то мы смогли наиграть, подготовить. 60, 65, где-то 70 минут – это хороший показатель, потому что группу атаки нужно часто менять, или усилить, чтобы поддерживать нужный темп», – сказал Андрей Анищенко.