Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Команда демонстрировала очень привлекательный футбол»
Украина. Первая лига
27 октября 2025, 13:22 |
43
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Команда демонстрировала очень привлекательный футбол»

Главный тренер «Металлиста» подвел итог матча с «Ворсклой»

27 октября 2025, 13:22 |
43
0
Андрей АНИЩЕНКО: «Команда демонстрировала очень привлекательный футбол»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

В матче 13-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле сыграл вничью с полтавской «Ворсклой» со счетом 1:1. Результат поединка прокомментировал наставник харьковского клуба Андрей Анищенко.

«Впечатления от игры положительные. К сожалению, не всегда удается победить при очень качественной игре. И также количество моментов, которые можно назвать очень голевыми, мы не использовали. Но я считаю, что это была одна из наших самых зрелищных игр. Ребята демонстрировали очень привлекательный футбол. Были хорошие атакующие действия, переходы из обороны в атаку. Но есть фактор в футболе, когда ты не забиваешь много моментов, то один или два момента соперника могут доставить проблемы. Так и вышло.

У нас впервые за несколько недель был нормальный, полноценный тренировочный процесс. Могу сказать, что игроки отвыкли от этого. Поэтому и нагрузка была, и полноценная тренировка, что-то мы смогли наиграть, подготовить. 60, 65, где-то 70 минут – это хороший показатель, потому что группу атаки нужно часто менять, или усилить, чтобы поддерживать нужный темп», – сказал Андрей Анищенко.

По теме:
Один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги перенес операцию
КАУАН ЭЛИАС: «Это важная победа для Шахтера перед матчем с Динамо»
Валерий КУЦЕНКО: «Вся команда хотела победить»
Валерий Куценко чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Металлист Харьков Андрей Анищенко Ворскла Полтава Металлист - Ворскла
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
Футбол | 27 октября 2025, 09:37 5
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф

КДК УАФ наложил санкции на киевлян

«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Бокс | 26 октября 2025, 16:33 4
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика

Александр считает, что бой Усика и Уордли не вызовет интереса

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26.10.2025, 15:34
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Футбол | 27.10.2025, 12:50
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 2
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 5
Футбол
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем