Стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих защитников мира

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси возглавил рейтинг самых дорогих футболистов этого амплуа.

Согласно обновленным данным статистического портала Transfermarkt, 18-летний испанец возглавил рейтинг самых дорогих защитников в мире.

Собственно, такая же рыночная стоимость у еще трех футболистов: игрока «Арсенала» Вильяма Салибы, футболиста «ПСЖ» Ашрафа Хакими и защитника «Интера» Алессандро Бастиони. Топ-5 замыкает игрок «парижан» Нуну Мендеш.

В январе 2024 года Кубарси официально дебютировал за «Барселону» в матче Кубка Испании против клуба «Унионистас де Саламанка». В этой встрече игрок отдал результативную передачу.

В этом сезоне футболист сыграл в 12 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

В феврале этого года «сине-гранатовые» продлили контракт с испанцем. Срок нового трудового договора истекает летом 2029 года.