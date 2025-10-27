Стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих защитников мира
Молодой топ-игрок Барселоны лидирует в списке
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси возглавил рейтинг самых дорогих футболистов этого амплуа.
Согласно обновленным данным статистического портала Transfermarkt, 18-летний испанец возглавил рейтинг самых дорогих защитников в мире.
Собственно, такая же рыночная стоимость у еще трех футболистов: игрока «Арсенала» Вильяма Салибы, футболиста «ПСЖ» Ашрафа Хакими и защитника «Интера» Алессандро Бастиони. Топ-5 замыкает игрок «парижан» Нуну Мендеш.
В январе 2024 года Кубарси официально дебютировал за «Барселону» в матче Кубка Испании против клуба «Унионистас де Саламанка». В этой встрече игрок отдал результативную передачу.
В этом сезоне футболист сыграл в 12 матчах на клубном уровне во всех турнирах.
В феврале этого года «сине-гранатовые» продлили контракт с испанцем. Срок нового трудового договора истекает летом 2029 года.
