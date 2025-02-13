ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с топ-талантом

Барселона объявила о новом контракте центрального защитника Пау Кубарси. Минувший договор игрока истекал летом 2027 года, а теперь рассчитан до лета 2029 года.

Кубарси дебютировал за первую команду каталонцев еще в 16 лет, а в минувшем сезоне закрепился в качестве игрока основы и дебютировал в сборной Испании.

В текущем сезоне Пау провел 36 матчей и сделал 3 ассиста.

Кубарси стал третьим молодым игроком после Гави и Педри, которые за последнее время подписали с Барселоной новые контракты.