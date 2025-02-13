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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с топ-талантом
Испания
13 февраля 2025, 16:11 |
915
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с топ-талантом

Новый договор получил Кубарси

13 февраля 2025, 16:11 |
915
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с топ-талантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Барселона объявила о новом контракте центрального защитника Пау Кубарси. Минувший договор игрока истекал летом 2027 года, а теперь рассчитан до лета 2029 года.

Кубарси дебютировал за первую команду каталонцев еще в 16 лет, а в минувшем сезоне закрепился в качестве игрока основы и дебютировал в сборной Испании.

В текущем сезоне Пау провел 36 матчей и сделал 3 ассиста.

Кубарси стал третьим молодым игроком после Гави и Педри, которые за последнее время подписали с Барселоной новые контракты.

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Пау Кубарси Барселона Ла Лига продление контракта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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