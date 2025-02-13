ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с топ-талантом
Новый договор получил Кубарси
Барселона объявила о новом контракте центрального защитника Пау Кубарси. Минувший договор игрока истекал летом 2027 года, а теперь рассчитан до лета 2029 года.
Кубарси дебютировал за первую команду каталонцев еще в 16 лет, а в минувшем сезоне закрепился в качестве игрока основы и дебютировал в сборной Испании.
В текущем сезоне Пау провел 36 матчей и сделал 3 ассиста.
Кубарси стал третьим молодым игроком после Гави и Педри, которые за последнее время подписали с Барселоной новые контракты.
One club. One love. 💙❤️ pic.twitter.com/pqNMlNzGJU— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2025
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