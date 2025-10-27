БЕЛЛИНГЕМ: «Играть проще, когда есть Мбаппе. Надо отдать ему пас и все»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после домашней победы над «Барселоной» в десятом туре Ла Лиги (2:1).

«Очень важная победа для нас. Мы очень счастливы. Мы долго им проигрывали, и сегодня – хороший день для всех нас. Вся команда выложилась на полную, и мы заслужили эти три очка.

В первом тайме, когда мы владели мячом, действовали очень решительно в каждой атаке, наносили удары. Во втором тайме хорошо сыграли в обороне. Отлично проявили себя Милитао, Хейсен, Феде, Каррерас, Карвахаль. В целом вся команда провела замечательный матч.

Мой ассист? Каталонцы играют очень высоко, а у нас есть Мбаппе – с ним все проще. Поэтому я развернулся и отдал передачу. Всё просто.

Многие говорят, что это удача, но для меня это просто моё понимание футбола – знать, куда пойдет мяч, правильно расположиться и быть готовым, когда он к тебе придёт.

Сейчас чувствую себя отлично, хотя ранее восстанавливался после травмы. Я много работал последние месяцы с физиотерапевтами, в тренажёрном зале… Очень счастлив, потому что чувствую себя хорошо и готов ко всему, что впереди», – сказал Джуд.