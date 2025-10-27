Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус в матче с Барселоной: «Я ухожу из команды»
Испания
27 октября 2025, 10:11 | Обновлено 27 октября 2025, 10:31
Винисиус в матче с Барселоной: «Я ухожу из команды»

Бразильский вингер остался недоволен заменой в поединке десятого тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был крайне разгневан и недоволен поступком главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо в матче чемпионата Испании.

В противостоянии с «Барселоной» (2:1) наставник «сливочных» отправил бразильского игрока на скамейку запасных – этот эпизод не понравился 25-летнему футболисту:

«Я? Мистер?», – обратился Винисиус к Алонсо, когда узнал, что ему необходимо покинуть поле. «Почему всегда я? Я ухожу из команды. Так будет лучше. Уйду», – разозлился вингер и даже не подошел к тренеру, отправившись в раздевалку. Позже он вернулся на скамейку запасных.

После матча бразилец признался, что планировал играть против «Барселоны» до финального свистка, поэтому был зол на тренера. Алонсо на пресс-конференции сказал, что проведет разговор с Винисиусом.

В нынешнем сезоне звездный бразилец провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт Винисиуса истекает в июне 2027 года.

По теме:
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Андрей Лунин впервые в своей карьере получил красную карточку
Алонсо повторил достижение Зидана на тренерском посту Реала
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Винисиус Жуниор Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: DAZN
