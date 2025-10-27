Винисиус в матче с Барселоной: «Я ухожу из команды»
Бразильский вингер остался недоволен заменой в поединке десятого тура чемпионата Испании
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был крайне разгневан и недоволен поступком главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо в матче чемпионата Испании.
В противостоянии с «Барселоной» (2:1) наставник «сливочных» отправил бразильского игрока на скамейку запасных – этот эпизод не понравился 25-летнему футболисту:
«Я? Мистер?», – обратился Винисиус к Алонсо, когда узнал, что ему необходимо покинуть поле. «Почему всегда я? Я ухожу из команды. Так будет лучше. Уйду», – разозлился вингер и даже не подошел к тренеру, отправившись в раздевалку. Позже он вернулся на скамейку запасных.
После матча бразилец признался, что планировал играть против «Барселоны» до финального свистка, поэтому был зол на тренера. Алонсо на пресс-конференции сказал, что проведет разговор с Винисиусом.
В нынешнем сезоне звездный бразилец провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт Винисиуса истекает в июне 2027 года.
