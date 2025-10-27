Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 10:24 | Обновлено 27 октября 2025, 10:26
«Удивительное поколение». Каюк рассказал про мотивацию футболистов

Руководство ЛНЗ дает возможность игрокам заработать

27 октября 2025, 10:24 | Обновлено 27 октября 2025, 10:26
«Удивительное поколение». Каюк рассказал про мотивацию футболистов
Футбол 360. Василий Каюк

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк высказался о том, как можно влиять на мотивацию футболистов.

«Сегодняшнее поколение – оно очень удивительно, если честно. Вот мы с прошлого сезона столкнулись с тем, что деньги не были мотивацией для наших футболистов. Наши футболисты, которые у нас играли в прошлом сезоне, с которыми мы простились, слава Богу, они просто зарабатывали. Они не играли в футбол. Здесь самое главное при подписании контракта, на этот шаг мы пошли летом, меняя немного стратегию, мы даем возможность футболисту заработать именно бонусами. Мы даем какую-то зарплату, некую сумму, но также даем ему дополнительные бонусы за дополнительные заслуги. Условно, это может быть сухой матч, может быть ассист, может быть гол. Условно, мы говорим про количество матчей в составе, количество матчей в основном составе. Если говорим о системе контрактов, это все индивидуально», – сказал функционер в эфире программы «Футбол 360» на YouTube.

Ранее Каюк рассказал о подходе черкасского клуба к трансферной политике.

