«Удивительное поколение». Каюк рассказал про мотивацию футболистов

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк высказался о том, как можно влиять на мотивацию футболистов.

«Сегодняшнее поколение – оно очень удивительно, если честно. Вот мы с прошлого сезона столкнулись с тем, что деньги не были мотивацией для наших футболистов. Наши футболисты, которые у нас играли в прошлом сезоне, с которыми мы простились, слава Богу, они просто зарабатывали. Они не играли в футбол. Здесь самое главное при подписании контракта, на этот шаг мы пошли летом, меняя немного стратегию, мы даем возможность футболисту заработать именно бонусами. Мы даем какую-то зарплату, некую сумму, но также даем ему дополнительные бонусы за дополнительные заслуги. Условно, это может быть сухой матч, может быть ассист, может быть гол. Условно, мы говорим про количество матчей в составе, количество матчей в основном составе. Если говорим о системе контрактов, это все индивидуально», – сказал функционер в эфире программы «Футбол 360» на YouTube.