Гендиректор ЛНЗ Каюк рассказал про трансферную политику клуба

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о подходе футбольного клуба к трансферной политике.

«Ну, если говорить о легионерах, я думаю, ни один легионер не согласится приехать в Украину на этот момент на такие условия, чтобы он имел 20 тысяч долларов за то, что играет, а 20 тысяч гривен, если не играет. Поэтому эта ситуация очень тяжелая. То есть, сейчас все очень внимательно читают контракты. Если приглашаешь игрока на зарплату 20 тысяч долларов, то ты должен быть, как менеджер клуба, убежден, что он принесет тебе пользу. И перед тем, как пригласить игрока, это должно быть обсуждено с главным тренером. Потому что я могу привести любого игрока, но если главному тренеру он не подойдет, и футболист не будет играть, то владельцы и президенты клубов спросят меня, почему именно он пришел и и за что он получает те деньги», – сказал он в эфире программы «Футбол 360» на YouTube.