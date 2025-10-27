Избежать ошибок. В Ман Юнайтед наложили вето на контракт с Левандовски

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф наложил вето на возможный переход польского форварда Роберта Левандовски в английский клуб.

У польского форварда остается последний год контракта с «Барселоной», и с ним никто на данный момент не говорил о продлении трудового соглашения.

Хотя ожидается, что следующим летом футболист станет свободным агентом, Рэтклифф ясно дал понять, что «Юнайтед» избежит повторения прошлых ошибок, избегая подписания «стареющих звезд», приближающихся к концу своей карьеры, пишет Sunday Mirror.

Сага с возможной сменой клуба и чемпионата для Левандовски длится достаточно долго. СМИ активно «сватают» поляка в «Манчестер Юнайтед», тем более что рулевой «дьяволов» Рубен Аморим является поклонником футболиста.

В этом сезоне Роберт появляся на поле 11 раз на клубном уровне во всех турнирах, в активе поляка 5 голов и 1 результативная передача.