Тренер Дженоа оценил выступление Малиновского в проигранном матче Серии А

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра дал оценку действиям украинского полузащитника Руслана Малиновского, который провёл на поле 87 минут в матче 8-го тура Серии А против «Торино».

«Грифоны» первыми открыли счет в гостевом поединке, однако в ходе встречи уступили и проиграли со счетом 1:2.

«Малиновский? Он чувствует себя хорошо и сегодня показал свой опыт. В целом, особенно в первом тайме, мы действовали неплохо. Руслан является ключевым игроком.

Все футболисты выполняют свою часть ответственности. Нико в воротах был лидером, Сабелли, Васкес и Эстигор тоже. Что касается отношения – они всегда готовы отдать максимум», – прокомментировал Патрик.