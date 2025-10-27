Тренер Дженоа оценил выступление Малиновского в проигранном матче Серии А
Патрик Виейра отметился самоотдачу и опыт Руслана
Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра дал оценку действиям украинского полузащитника Руслана Малиновского, который провёл на поле 87 минут в матче 8-го тура Серии А против «Торино».
«Грифоны» первыми открыли счет в гостевом поединке, однако в ходе встречи уступили и проиграли со счетом 1:2.
«Малиновский? Он чувствует себя хорошо и сегодня показал свой опыт. В целом, особенно в первом тайме, мы действовали неплохо. Руслан является ключевым игроком.
Все футболисты выполняют свою часть ответственности. Нико в воротах был лидером, Сабелли, Васкес и Эстигор тоже. Что касается отношения – они всегда готовы отдать максимум», – прокомментировал Патрик.
