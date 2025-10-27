Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Дженоа оценил выступление Малиновского в проигранном матче Серии А
Италия
27 октября 2025, 00:28 | Обновлено 27 октября 2025, 01:19
126
0

Тренер Дженоа оценил выступление Малиновского в проигранном матче Серии А

Патрик Виейра отметился самоотдачу и опыт Руслана

27 октября 2025, 00:28 | Обновлено 27 октября 2025, 01:19
126
0
Тренер Дженоа оценил выступление Малиновского в проигранном матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра дал оценку действиям украинского полузащитника Руслана Малиновского, который провёл на поле 87 минут в матче 8-го тура Серии А против «Торино».

«Грифоны» первыми открыли счет в гостевом поединке, однако в ходе встречи уступили и проиграли со счетом 1:2.

«Малиновский? Он чувствует себя хорошо и сегодня показал свой опыт. В целом, особенно в первом тайме, мы действовали неплохо. Руслан является ключевым игроком.

Все футболисты выполняют свою часть ответственности. Нико в воротах был лидером, Сабелли, Васкес и Эстигор тоже. Что касается отношения – они всегда готовы отдать максимум», – прокомментировал Патрик.

По теме:
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда
Старая Синьора не впечатляет. Лацио переиграл Ювентус в Серии A
Серия A Дженоа Патрик Виейра чемпионат Италии по футболу Торино Руслан Малиновский
Андрей Витренко Источник: pianetagenoa1893
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 26 октября 2025, 21:11 9
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ
Футбол | 27.10.2025, 00:32
Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ
Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 21
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем