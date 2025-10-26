Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Торино
26.10.2025 13:30 – FT 2 : 1
Дженоа
Италия
26 октября 2025, 18:53
Тренер Дженоа после поражения в Серии А: «Малиновский? Он показал опыт»

Патрик Виейра прокомментировал поединок с «Торино»

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра высказался о матче восьмого тура Серии А против «Торино», в котором его подопечные уступили на последних минутах – 1:2. Участником матча стал украинец Руслан Малиновский, о котором также высказался Патрик.

«Мне действительно жаль, потому что даже сегодня за проделанную работу мы заслуживали большего. Это правда, мы плохо управляли концовкой матча. Наша команда моложе, но финалы нужно проводить лучше. Тем не менее мы не можем сдаваться. В первом тайме мы были сильнее, но не завершили дело. Во втором тайме «Торино» прибавил.

Турнирное положение? Это тяжело. Никому не нравится смотреть на таблицу – это лишь фото определенного периода. Мы должны смотреть на содержание матчей. События продолжают складываться не в нашу пользу. Не использовать возможность удвоить счет было болезненно.

Мы также говорим о втором тайме, когда «Торо» был более агрессивным, и в этом аспекте мы его контролировали. Мы подвели в отдельных эпизодах.

Критика – это часть игры, она входит в нашу работу. Нужна единство и совместное управление моментом. Мы сделаем так, чтобы удача повернулась к нам лицом. Управлять матчем сложно. Мы были немного низкими в конце первого тайма, и нужно набирать опыт.

Малиновский? Он чувствует себя хорошо и сегодня показал свой опыт. В целом, особенно в первом тайме, мы действовали хорошо. Руслан является ключевым игроком. Все игроки выполняют свою часть ответственности. Нико в воротах был лидером, Сабелли, Васкес и Остигард тоже. Что касается отношения – они всегда готовы отдать максимум.

Смена схемы? Всегда можно подумать о профиле игрока, хотим ли мы быть выше или ниже. Сегодня это не проблема системы – мы ошиблись на стандартном положении», – сказал Виейра.

Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Торино Руслан Малиновский Патрик Виейра пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: pianetagenoa1893
