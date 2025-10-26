Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
26 октября 2025, 18:38 | Обновлено 26 октября 2025, 18:40
Стала известна оценка Малиновского за проигранный матч в Серии А

«Дженоа» с украинцем уступил в гостях против «Торино»

Стала известна оценка Малиновского за проигранный матч в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

26 октября в восьмом туре Серии А состоялся матч между клубами «Торино» и «Дженоа».

На арене «Стадио Олимпико» в Турине зафиксирована минимальная победа хозяев со счетом 2:1. «Торино» на последних минутах забил решающий гол, принесший им победу.

В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который провел на поле 87 минут, однако так и не отметился результативной действием.

После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч: лучшим игроком признан защитник «Торино» Гильермо Марипан – именно его гол стал победным.

Малиновский же получил среднюю оценку по сравнению с партнерами по команде: 6.8.

Оценки матча «Торино» – «Дженоа» от SofaScore

Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Торино Руслан Малиновский оценки SofaScore
