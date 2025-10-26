Стала известна оценка Малиновского за проигранный матч в Серии А
«Дженоа» с украинцем уступил в гостях против «Торино»
26 октября в восьмом туре Серии А состоялся матч между клубами «Торино» и «Дженоа».
На арене «Стадио Олимпико» в Турине зафиксирована минимальная победа хозяев со счетом 2:1. «Торино» на последних минутах забил решающий гол, принесший им победу.
В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который провел на поле 87 минут, однако так и не отметился результативной действием.
После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч: лучшим игроком признан защитник «Торино» Гильермо Марипан – именно его гол стал победным.
Малиновский же получил среднюю оценку по сравнению с партнерами по команде: 6.8.
Оценки матча «Торино» – «Дженоа» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Рыбак стал героем матча против Меркантиля U-16
Это было непросто, но Перес в очередной раз доказал, что способен на многое…