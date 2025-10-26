Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновский не спас. Дженоа уступила Торино на последних минутах
Чемпионат Италии
Торино
26.10.2025 13:30 – FT 2 : 1
Дженоа
Италия
26 октября 2025, 15:25 | Обновлено 26 октября 2025, 16:17
Малиновский не спас. Дженоа уступила Торино на последних минутах

«Быки» во втором тайме перевернули ход встречи, совершив камбэк

Малиновский не спас. Дженоа уступила Торино на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября матчем «Торино» – «Дженоа» стартовал новый игровой день восьмого тура итальянской Серии А.

Команды встретились в Турине на арене «Стадио Олимпико».

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 87 минут.

Гости уже на 7-й минуте открыли счет в матче и удержали свое преимущество на протяжении первого тайма. После перерыва «Торино» взял игру под контроль и совершил камбэк: «быки» сначала сравняли, а затем на 90-й минуте вырвали победу – 2:1 в пользу «Торино».

Серия А. 8-й тур, 26 октября

«Торино» – «Дженоа» – 2:1

Голы: Сабелли, 63 (автогол), Марипан, 90 — Торсбю, 7

Фотогалерея матча:

Дженоа чемпионат Италии по футболу Торино Серия A видео голов и обзор Руслан Малиновский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
