Малиновский не спас. Дженоа уступила Торино на последних минутах
«Быки» во втором тайме перевернули ход встречи, совершив камбэк
26 октября матчем «Торино» – «Дженоа» стартовал новый игровой день восьмого тура итальянской Серии А.
Команды встретились в Турине на арене «Стадио Олимпико».
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 87 минут.
Гости уже на 7-й минуте открыли счет в матче и удержали свое преимущество на протяжении первого тайма. После перерыва «Торино» взял игру под контроль и совершил камбэк: «быки» сначала сравняли, а затем на 90-й минуте вырвали победу – 2:1 в пользу «Торино».
Серия А. 8-й тур, 26 октября
«Торино» – «Дженоа» – 2:1
Голы: Сабелли, 63 (автогол), Марипан, 90 — Торсбю, 7
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победу во встрече одержал британец
Британец порадовал местных фанатов