Малиновский не спас. Дженоа уступила Торино на последних минутах

26 октября матчем «Торино» – «Дженоа» стартовал новый игровой день восьмого тура итальянской Серии А.

Команды встретились в Турине на арене «Стадио Олимпико».

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 87 минут.

Гости уже на 7-й минуте открыли счет в матче и удержали свое преимущество на протяжении первого тайма. После перерыва «Торино» взял игру под контроль и совершил камбэк: «быки» сначала сравняли, а затем на 90-й минуте вырвали победу – 2:1 в пользу «Торино».

Серия А. 8-й тур, 26 октября

«Торино» – «Дженоа» – 2:1

Голы: Сабелли, 63 (автогол), Марипан, 90 — Торсбю, 7

