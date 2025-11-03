Лапорта обратился к Ямалю после поражения Барселоны от Реала
Каталонцы уступили 1:2
18-летний звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль провел неудачный матч против «Реала» в Ла Лиге.
По информации испанских СМИ, вингер оказался под прицелом критики. В «Барселоне» обеспокоены тем, что он больше думает о своем имидже и участии в Kings League (испанский медиафутбольный турнир), чем об игре за клуб.
Перед матчем Ямаль оказался в центре медийного шума из-за противоречивых заявлений о «Реале» Мадрид, что, по мнению руководства, отвлекло его во время поединка. Президент клуба Жоан Лапорта уже провел беседу с молодым вингером и отметил, что для дальнейшего развития ему нужно кардинально изменить свой образ жизни.
В следующем матче против «Эльчи» Ямаль сумел реабилитироваться и забить гол.
