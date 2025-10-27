Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала

18-летний звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не впечатлил в последнем Эль Класико, получив одну из самых низких оценок в матче.

После завершения поединка Ямаль решил внести изменения в свои социальные сети. Футболист решил убрать свою фотографию с аватарки в социальной сети Инстаграм и поставил черный фон.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.