Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Испания
27 октября 2025, 20:55 |
549
1

Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала

Футболист сменил фото в социальных сетях

27 октября 2025, 20:55 |
549
1 Comments
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

18-летний звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не впечатлил в последнем Эль Класико, получив одну из самых низких оценок в матче.

После завершения поединка Ямаль решил внести изменения в свои социальные сети. Футболист решил убрать свою фотографию с аватарки в социальной сети Инстаграм и поставил черный фон.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

По теме:
ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас занимается легенда Барселоны
Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Это их дело. Реал принял решение по Винисиусу после скандала
Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига социальные сети
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
Футбол | 27 октября 2025, 21:14 0
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»

Тренер высказался о критике и последнем обстреле Киева

Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Футбол | 27 октября 2025, 19:21 6
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо

Кривбасс ждет предложений по Мендосе

Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 27.10.2025, 07:52
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Футбол | 26.10.2025, 23:40
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Кончіто африканське
Ответить
0
Популярные новости
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
27.10.2025, 09:47 2
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 3
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем