  ГАСПЕРИНИ: «Не могу зацикливаться – мы должны смотреть на себя»
Чемпионат Италии
Сассуоло
26.10.2025 16:00 – FT 0 : 1
Рома
Италия
26 октября 2025, 22:21 | Обновлено 26 октября 2025, 23:44
ГАСПЕРИНИ: «Не могу зацикливаться – мы должны смотреть на себя»

Коуч «Ромы» прокомментировал победу над «Сассуоло»

26 октября 2025, 22:21 | Обновлено 26 октября 2025, 23:44
ГАСПЕРИНИ: «Не могу зацикливаться – мы должны смотреть на себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги выездного матча против «Сассуоло» в восьмом туре Серии A, который завершился минимальной победой «волков» (1:0).

«Мы должны действовать единой командой как в атаке, так и в обороне, соблюдая позиции, движения и подключения. Мы должны входить в штрафную, перекрывать зоны, выполнять множество задач. Нужно продолжать работать – наши игроки постепенно возвращаются. Мы уже дождались возвращения Дибалы, скоро вернется и Бейли. У нас снова в строю все атакующие футболисты, и мы должны внести положительные изменения именно в этой зоне.

Потеря концентрации? Причин может быть несколько. Бывают такие периоды: иногда мы выходим вперед, но факт остаётся фактом – во Флоренции нам удалось переломить ход игры, а в двух последних матчах мы пропустили два обидных гола. Против «Интера» мы показали нужную реакцию, а вот в последнем матче нужно было отдать больше, даже если команда сражалась достойно. Мы завершили матч, как и против «Интера», на позитивной ноте, проведя хороший второй тайм. Это говорит о том, что мы в хорошей физической форме.

Фергюсон сыграл в девяти из десяти официальных матчей. Единственный, в котором он не вышел, – это встреча во Флоренции. Его игра говорит сама за себя. Все остальное – просто слова. Он всегда показывал, что способен давать ответы на поле, даже если сейчас эти ответы не слишком положительные. Честно говоря, вчера я впервые в этом сезоне увидел, что он действительно хорошо тренируется. Ему 21 год, он пришёл из лиг, где играл немного и не на очень высоком уровне, поэтому нужно дать ему время. Он в новой лиге, в новой стране, в другой реальности. Молодые игроки могут проходить через периоды спада. Но нужно быть готовыми доверять ему. И даже если он просит объяснений – не все можно объяснить. Нужно ждать, работать, и ответы придут с поля.

Что касается игры с центральным нападающим – я не считаю, что форвард обязательно должен быть высоким и мощным. Есть множество способов играть. Главное – эффективность. Не обязательно иметь «девятку» с габаритами и физической мощью. Для меня важнее другие качества: техника, скорость, умение отдавать пас, играть в одно касание. А если у тебя есть нападающий, который решает твои проблемы, путь становится гораздо короче.

Можно говорить многое об этой команде, признавать ее ограничения – и это нормально. Но с точки зрения поведения – это сильная, здоровая группа. Поражения нельзя оправдывать отсутствием настроя или самоотдачи. С этим у нас все в порядке, иначе это действительно было бы проблемой.

Дибала? Он может играть, физически готов. В последнем матче выступил хорошо. У него хорошая выносливость, насколько я вижу. Он в отличной форме, как и все игроки высокого уровня. Ему просто нужно снова начать играть на полную: забивать, отдавать голевые передачи – это главное, потому что он нападающий, а не полузащитник. Он может помогать команде при выходе из обороны, но по сути он форвард. Это игрок, который приносит огромную пользу, когда бьет по воротам, делает ассисты, создает опасность. Сейчас он в прекрасной форме, и это внушает мне оптимизм.

Мы боремся. Это очень сложный чемпионат. Вы видели, как вчера лидер играл против новичка лиги? В этой лиге нужно понимать, что стабильность результатов дается непросто. Каждый матч – очень трудный. У меня нет времени расстраиваться из-за поражения, даже если оно сильно раздражает. Не могу зацикливаться на этом – мы должны смотреть на себя, работать над собой и становиться лучше.

Сейчас наша главная проблема – реализация моментов, особенно дома. Мы должны это исправить. Речь не о девятке или ложной девятке – важно, кто играет, кто входит в штрафную, кто умеет бить, принимать мяч, комбинировать и завершать атаки. Есть примеры команд, которые добиваются успеха с классическим форвардом, а есть те, кто обходится без него. Если есть возможность сократить путь – сократи, если нет – иди им до конца.

Январское трансферное окно? Не думаю, что оно принесёт что-то фантастическое – из опыта знаю. Важны характеристики игроков, да. Но сейчас дело не в январе – я об этом даже не думаю. Я просто хочу улучшить ситуацию, которая мешает нам и заставляет выглядеть хуже, чем мы есть на самом деле», – сказал Гасперини.

Старая Синьора не впечатляет. Лацио переиграл Ювентус в Серии A
КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»
ТУРАН: «Если не уважаете Кудровку, то не уважаете и других соперников»
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Сассуоло Артем Довбик Сассуоло - Рома Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: RomaPress
