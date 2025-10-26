Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Сассуоло
26.10.2025 16:00 - : -
Рома
Италия
26 октября 2025, 13:22 | Обновлено 26 октября 2025, 14:04
Сассуоло – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 26 октября и начнется в 16:00 по Киеву

Артем Довбик

26 октября на Мапеи - Читта дель Триколоре пройдет матч 8-го тура Серии А Италии, в котором Сассуоло встретится с Ромой. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Сассуоло

Команда ухитрялась полное десятилетие провести в высшем дивизионе страны и даже пробиваться в еврокубки. Но смерть основателя проекта аукнулась, и в 2024-м году произошло падение в Серию В. Благо, что там получилось перестроиться, и в итоге уверенно, досрочно, выиграть там при прекрасной статистике.

Сейчас результаты достаточно неплохи - по крайней мере, нет оснований опасаться, что все закончится новым понижением в классе уже весной (хотя в кубке уже вылетели, причем после разгрома 0:3 от Комо). Особенно в последнее время, когда получилось сравнять количество побед и поражений, за счет 3-1 дома с Удинезе и 1-0 на поле Вероны. В крайнем туре впервые закончили ничьей - с Лечче обошлись вообще без забитых голов, оформив 0-0.

Рома

Клуб никак не может вернуться в группу лидеров итальянского футбола, и, соответственно, пробиться снова в Лигу чемпионов. Весной Раньери не хватило буквально одного-двух очков - уступил четвертое место Ювентусу. Теперь за выполнение задачи взялся Гасперини.

Пока что у Джан Пьеро результаты остаются довольно противоречивыми. Да, львиная часть матчей приносит победы. Но, во-первых, случаются и осечки. Особенно они участились в последнее время: трижды в четырех крайних матчах. Дважды кряду итальянцы уступили в Лиге Европы, сначала Лиллю, а потом, в четверг - и Виктории Пльзень. Но и в Серии А в прошлом туре Довбик и компания, при неплохой игре, уступили потенциальному конкуренту за место в квартете лидеров - Интеру.

Статистика личных встреч

В начале десятилетия у Сассуоло была неплохая статистика в поединках со столичным клубом. Но в 2023/2024, перед вылетом, уступили в обеих очных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости из Рима докажут, что сильнее. Согласимся - они обыграют новичка даже на его стадионе (коэффициент - 1,91).

Сассуоло
26 октября 2025 -
16:00
Рома
