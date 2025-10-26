Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча
Испания
26 октября 2025, 21:29
Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча

Фрэнки де Йонг удивлен поведением Дани Карвахаля

Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение в матче с мадридским «Реалом» и инцидент после поединка, связанный с высказываниями Ламина Ямаля перед Эль-Класико.

Также Френки остановился на ситуации с защитником «Реала» Дани Карвахалем, который жестами и словами пытался поставить на место Ламина после матча.

«Я считаю, что то, что произошло в конце матча, было преувеличено, но об этом нужно спрашивать мадридцев.

Поведение Карвахаля? Если ты товарищ Ламина, знаешь его и считаешь, что он не должен был делать такие заявления перед матчем, то можешь просто ему позвонить.

Что касается слов Ямаля – он был в Kings League, ему там что-то говорили... Но я не слышал, чтобы он говорил это именно так. Всё это сильно преувеличено, ситуация была не такой серьезной.

Не нужно сравнивать все с прошлым сезоном. У нас есть энергия. В первом тайме мы не очень хорошо контролировали мяч — не хватало последнего паса, контроля... и «Реал Мадрид» доставлял нам проблемы. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, но не создавали достаточной опасности», – сказал Френки.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Френки де Йонг Дани Карвахаль
Андрей Витренко Источник: Marca
