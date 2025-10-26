Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча
Фрэнки де Йонг удивлен поведением Дани Карвахаля
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение в матче с мадридским «Реалом» и инцидент после поединка, связанный с высказываниями Ламина Ямаля перед Эль-Класико.
Также Френки остановился на ситуации с защитником «Реала» Дани Карвахалем, который жестами и словами пытался поставить на место Ламина после матча.
«Я считаю, что то, что произошло в конце матча, было преувеличено, но об этом нужно спрашивать мадридцев.
Поведение Карвахаля? Если ты товарищ Ламина, знаешь его и считаешь, что он не должен был делать такие заявления перед матчем, то можешь просто ему позвонить.
Что касается слов Ямаля – он был в Kings League, ему там что-то говорили... Но я не слышал, чтобы он говорил это именно так. Всё это сильно преувеличено, ситуация была не такой серьезной.
Не нужно сравнивать все с прошлым сезоном. У нас есть энергия. В первом тайме мы не очень хорошо контролировали мяч — не хватало последнего паса, контроля... и «Реал Мадрид» доставлял нам проблемы. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, но не создавали достаточной опасности», – сказал Френки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Динамо ответил на вопросы после матча против Кривбасса
Победу во встрече одержал британец