Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Украинский вратарь отличился в конце матча с «бланкос»
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел победное Эль Класико против «Барселоны» на скамейке запасных.
Однако в конце матча он все же привлек внимание – принял участие в стычке между командами, получив красную карточку.
Вратаря удалили за то, что он эмоционально направился в сторону скамейки соперников и прокричал футболистам «Барселоны»: «Садитесь!».
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
