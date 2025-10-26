Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Испания
26 октября 2025, 23:02 |
1271
0

Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом

Украинский вратарь отличился в конце матча с «бланкос»

26 октября 2025, 23:02 |
1271
0
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел победное Эль Класико против «Барселоны» на скамейке запасных.

Однако в конце матча он все же привлек внимание – принял участие в стычке между командами, получив красную карточку.

Вратаря удалили за то, что он эмоционально направился в сторону скамейки соперников и прокричал футболистам «Барселоны»: «Садитесь!».

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

По теме:
Маркевич объяснил, почему Барселона проиграла в Эль Класико Реалу
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Стало известно, что Винисиус сказал Ямалю перед стычкой в ​​Эль-Классико
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26 октября 2025, 15:34 2
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»

Александр признался, что болел за Паркера

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Футбол | 26.10.2025, 22:37
Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Футбол | 26.10.2025, 17:22
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 10
Бокс
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем