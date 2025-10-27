Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей

Французское издание Le Parisien оценило игру Ильи Забарного в последнем матче Лиги 1 против «Бреста» (0:3) и отметило, что главный тренер парижан Луис Энрике продолжает ему доверять.

«После двух не лучших матчей Луис Энрике продолжает доверять Забарному. Илья противостоял гиганту Ажорку (196 см). Сначала его выручил офсайд в спорном моменте (17-я минута), но впоследствии он собрался и не дал сопернику себя переиграть. Нанес удар головой, который, правда, не стал проблемой для вратаря «Бреста», – говорится в сообщении Le Parisien.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике вспомнил об украинском центральном защитнике Илье Забарном после победного матча в Лиге 1 против «Бреста» (3:0).