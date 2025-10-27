Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
Франция
27 октября 2025, 22:11 |
768
0

Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей

Тренер продолжает ему доверять

27 октября 2025, 22:11 |
768
0
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французское издание Le Parisien оценило игру Ильи Забарного в последнем матче Лиги 1 против «Бреста» (0:3) и отметило, что главный тренер парижан Луис Энрике продолжает ему доверять.

«После двух не лучших матчей Луис Энрике продолжает доверять Забарному. Илья противостоял гиганту Ажорку (196 см). Сначала его выручил офсайд в спорном моменте (17-я минута), но впоследствии он собрался и не дал сопернику себя переиграть. Нанес удар головой, который, правда, не стал проблемой для вратаря «Бреста», – говорится в сообщении Le Parisien.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике вспомнил об украинском центральном защитнике Илье Забарном после победного матча в Лиге 1 против «Бреста» (3:0).

По теме:
Лорьян – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Лига 1 (Франция) Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Брест - ПСЖ
Дмитрий Бандерас Источник: Le Parisien
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27 октября 2025, 06:05 10
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул

Джек Лисовски в напряженном финале в Белфасте переиграл лидера рейтинга

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 08:05 1
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли

Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес

Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Футбол | 27.10.2025, 04:42
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
Футбол | 27.10.2025, 21:14
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
Теннис | 27.10.2025, 14:54
Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 5
Бокс
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
27.10.2025, 09:47 2
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем