Англия
27 октября 2025, 19:39
Ярмолюк обратится к Брентфорду после сенсационной победы над Ливерпулем

Лондонцы шокировали чемпиона АПЛ

27 октября 2025, 19:39
2 Comments
Ярмолюк обратится к Брентфорду после сенсационной победы над Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмлюк

Футболист сборной Украины Егор Ярмлюк отреагировал на победу «Брентфорда» в матче против чемпиона АПЛ «Ливерпуля» (3:2).

«Я люблю эту команду», – написал Ярмолюк в Инстаграме.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. «Брентфорд» набрал 13 очков и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице.

В матче против «Ливерпуля» Егор получил травму. Спортивный врач оценил травму игрока сборной Украины в чемпионате Англии.

