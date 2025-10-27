Англия27 октября 2025, 19:39 | Обновлено 27 октября 2025, 19:54
1385
2
Ярмолюк обратится к Брентфорду после сенсационной победы над Ливерпулем
Лондонцы шокировали чемпиона АПЛ
27 октября 2025, 19:39 | Обновлено 27 октября 2025, 19:54
1385
Футболист сборной Украины Егор Ярмлюк отреагировал на победу «Брентфорда» в матче против чемпиона АПЛ «Ливерпуля» (3:2).
«Я люблю эту команду», – написал Ярмолюк в Инстаграме.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. «Брентфорд» набрал 13 очков и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице.
В матче против «Ливерпуля» Егор получил травму. Спортивный врач оценил травму игрока сборной Украины в чемпионате Англии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 октября 2025, 20:36 0
Футболист – о критике
Снукер | 27 октября 2025, 13:30 6
Английский снукерист в финале в Белфасте обыграл своего друга Джадда Трампа
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Футбол | 27.10.2025, 07:52
Футбол | 26.10.2025, 23:40
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Борнмута? 2:1?
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
26.10.2025, 16:26 3
27.10.2025, 07:31 5
26.10.2025, 19:57 129
27.10.2025, 07:59 7
27.10.2025, 09:47 2
26.10.2025, 08:24 3
26.10.2025, 09:44 12
26.10.2025, 16:33 7