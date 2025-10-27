Англия27 октября 2025, 19:39 |
Ярмолюк обратится к Борнмуту после сенсационной победы над Ливерпулем
Лондонцы шокировали чемпиона АПЛ
27 октября 2025, 19:39 |
Футболист сборной Украины Егор Ярмлюк отреагировал на победу «Брентфорда» в матче против чемпиона АПЛ «Ливерпуля» (2:1).
«Я люблю эту команду», – написал Ярмолюк в Инстаграме.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. «Брентфорд» набрал 13 очков и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице.
В матче против «Ливерпуля» Егор получил травму. Спортивный врач оценил травму игрока сборной Украины в чемпионате Англии.
