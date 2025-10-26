Мбаппе забил уже 12 голов в ворота Барселоны. У кого больше?
Французский нападающий сделал это всего за 9 матчей
Килиан Мбаппе забил уже 12 голов в ворота Барселоны во всех турнирах.
Очередной свой гол французский нападающий против блаугранаса забил в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал победил Барселону со счетом 2:1.
Теперь в активе Килиана Мбаппе 12 голов в матчах против Барселоны во всех турнирах. Для этого французу понадобилось всего 9 поединков.
Больше Мбаппе в ворота Барселоны в ХХІ веке забивали только Криштиану Роналду (20) и Карим Бензема (16), однако оба сделали это за гораздо большее количество матчей.
Игроки с наибольшим количеством голов в ворота Барселоны во всех турнирах в XXI веке
- 20 – Криштиану Роналду (34 матча)
- 16 – Карим Бензема (46 матчей)
- 12 – Килиан Мбаппе (9 матчей)
12 - Most goals scored by players against FC Barcelona in all competitions in the 21st century:— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2025
🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 20 goals in 34 matches
🇫🇷 Karim Benzema - 16 in 46
🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ - 12 in 9
Lethal. pic.twitter.com/66XoxyDBTk
