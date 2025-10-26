Мбаппе забил уже 12 голов в ворота Барселоны. У кого больше?

Килиан Мбаппе забил уже 12 голов в ворота Барселоны во всех турнирах.

Очередной свой гол французский нападающий против блаугранаса забил в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал победил Барселону со счетом 2:1.

Теперь в активе Килиана Мбаппе 12 голов в матчах против Барселоны во всех турнирах. Для этого французу понадобилось всего 9 поединков.

Больше Мбаппе в ворота Барселоны в ХХІ веке забивали только Криштиану Роналду (20) и Карим Бензема (16), однако оба сделали это за гораздо большее количество матчей.

Игроки с наибольшим количеством голов в ворота Барселоны во всех турнирах в XXI веке

20 – Криштиану Роналду (34 матча)

16 – Карим Бензема (46 матчей)

12 – Килиан Мбаппе (9 матчей)