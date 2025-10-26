Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. За что Педри получил красную на 90+10 минуте матча Реал – Барселона
Испания
26 октября 2025, 19:39 | Обновлено 26 октября 2025, 19:51
Испанец влетел в подкате против Эдуардо Камавинга в конце Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона доигрывала матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала вдесятером.

На 90+10-й минуте Педри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце встречи испанский хавбек влетел в подкате в ногу Эдуардо Камавинга. Рефери показал Педри красную.

Реал выиграл первое Эль Класико сезона со счетом 2:1.

В таблице чемпионата Испании подопечные Хаби Алонсо занимают первое место с 27 очками, у Барсы 22 пункта и вторая позиция.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
