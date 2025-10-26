ВИДЕО. За что Педри получил красную на 90+10 минуте матча Реал – Барселона
Испанец влетел в подкате против Эдуардо Камавинга в конце Эль Класико
Барселона доигрывала матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала вдесятером.
На 90+10-й минуте Педри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В конце встречи испанский хавбек влетел в подкате в ногу Эдуардо Камавинга. Рефери показал Педри красную.
Реал выиграл первое Эль Класико сезона со счетом 2:1.
В таблице чемпионата Испании подопечные Хаби Алонсо занимают первое место с 27 очками, у Барсы 22 пункта и вторая позиция.
