Барселона доигрывала матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала вдесятером.

На 90+10-й минуте Педри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В конце встречи испанский хавбек влетел в подкате в ногу Эдуардо Камавинга. Рефери показал Педри красную.

Реал выиграл первое Эль Класико сезона со счетом 2:1.

В таблице чемпионата Испании подопечные Хаби Алонсо занимают первое место с 27 очками, у Барсы 22 пункта и вторая позиция.

❗️ ВИДЕО. За что Педри получил красную на 90+10 минуте матча Реал – Барселона

