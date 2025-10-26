100 матчей подряд от Арсенала. «Канониры» все ближе к рекорду МЮ

100 матчей подряд от Арсенала. «Канониры» все ближе к рекорду Манчестер Юнайтед.

В матче 9-го тура АПЛ Арсенал на своем поле победил Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Благодаря этому результату «канониры» продолжили свою серию во всех турнирах, в которых они не пропускают больше двух голов, до 100 матчей.

В истории АПЛ есть лишь одна команда, которая имела подобную серию дольше лондонцев.

Манчестер Юнайтед в период с 2016 по 2018 годы совершил серию из 107 игр во всех турнирах, в которых ни один из соперников «красных дьяволов» не смог отличиться тремя голами.