Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Короли стандартных положений. Сколько уже у Арсенала в этом сезоне?
Англия
26 октября 2025, 17:12 |
67
0

«Канониры» в очередной раз отличились голом после розыгрыша штрафного

Getty Images/Global Images Ukraine

Короли стандартных положений. Арсенал в очередной раз отличился голом после розыгрыша штрафного.

В матче 9-го тура АПЛ «канониры» на своем поле принимают Кристал Пэлас.

После первого тайма Арсенал лидирует со счётом 1:0.

Единственным пока голом в матче отличился Эберечи Эзе. Сделал он это после розыгрыша хозяевами штрафного удара.

В сезоне АПЛ 2025/26 Арсенал забил уже 11 голов после розыгрыша стандартных положений, что является самым лучшим показателем в чемпионате на данный момент.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей из стандартных положений в АПЛ сезона 2025/26

  1. 11 – Арсенал
  2. 9 – Челси
  3. 6 – Брайтон
  4. 6 – Кристал Пэлас
  5. 6 – Манчестер Юнайтед
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Кристал Пэлас Арсенал Лондон Кристал Пэлас статистика Эберечи Эзе
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
