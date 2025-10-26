Короли стандартных положений. Сколько уже у Арсенала в этом сезоне?
«Канониры» в очередной раз отличились голом после розыгрыша штрафного
Короли стандартных положений. Арсенал в очередной раз отличился голом после розыгрыша штрафного.
В матче 9-го тура АПЛ «канониры» на своем поле принимают Кристал Пэлас.
После первого тайма Арсенал лидирует со счётом 1:0.
Единственным пока голом в матче отличился Эберечи Эзе. Сделал он это после розыгрыша хозяевами штрафного удара.
В сезоне АПЛ 2025/26 Арсенал забил уже 11 голов после розыгрыша стандартных положений, что является самым лучшим показателем в чемпионате на данный момент.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей из стандартных положений в АПЛ сезона 2025/26
- 11 – Арсенал
- 9 – Челси
- 6 – Брайтон
- 6 – Кристал Пэлас
- 6 – Манчестер Юнайтед
It had to be.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 26, 2025
Eberechi Eze's first Premier League goal for Arsenal comes against Crystal Palace.
And it was from a set-piece, taking Arsenal onto 11 PL goals from dead-ball situations this season. pic.twitter.com/c3DHUL8xDp
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Британец порадовал местных фанатов