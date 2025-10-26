Короли стандартных положений. Сколько уже у Арсенала в этом сезоне?

Короли стандартных положений. Арсенал в очередной раз отличился голом после розыгрыша штрафного.

В матче 9-го тура АПЛ «канониры» на своем поле принимают Кристал Пэлас.

После первого тайма Арсенал лидирует со счётом 1:0.

Единственным пока голом в матче отличился Эберечи Эзе. Сделал он это после розыгрыша хозяевами штрафного удара.

В сезоне АПЛ 2025/26 Арсенал забил уже 11 голов после розыгрыша стандартных положений, что является самым лучшим показателем в чемпионате на данный момент.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей из стандартных положений в АПЛ сезона 2025/26

11 – Арсенал 9 – Челси 6 – Брайтон 6 – Кристал Пэлас 6 – Манчестер Юнайтед