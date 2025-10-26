Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 октября состоится финальный матч на турнире ATP 1000 в Вене (Австрия).

В решающем поединке сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 3). Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Это будет восьмая встреча соперников. Счет 4:3 в пользу Зверева.

Победитель противостояния выиграет трофей пятисотника.