Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча турнира ATP 500 в Вене
26 октября состоится финальный матч на турнире ATP 1000 в Вене (Австрия).
В решающем поединке сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 3). Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Это будет восьмая встреча соперников. Счет 4:3 в пользу Зверева.
Победитель противостояния выиграет трофей пятисотника.
