Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
26 октября 2025, 15:10
Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча турнира ATP 500 в Вене

Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 октября состоится финальный матч на турнире ATP 1000 в Вене (Австрия).

В решающем поединке сойдутся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 3). Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперников. Счет 4:3 в пользу Зверева.

Победитель противостояния выиграет трофей пятисотника.

Янник Синнер Александр Зверев ATP Вена смотреть онлайн
