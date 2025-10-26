Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
Барселона
Испания
108
0

Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 октября и начнется в 17:15 по Киеву

Коллаж Sport.ua

26 октября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором Реал Мадрид встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда по праву считается одной из сильнейших не только в своей стране, но и в мире в целом. И в том числе подтвердили это в позапрошлом сезоне, оформив требл, в том числе выиграв Лигу чемпионов - снова. Но потом прибавили только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, не выиграв ничего в 2025-м году - этого не простили даже Анчелотти со всеми его заслугами.

Хаби Алонсо тоже начал не особенно успешно: его новые подопечные проиграли ПСЖ на клубном чемпионате мира. Но зато после начала нового сезона амбициозный клуб одержал победы как в Примере, так и в Лиге чемпионов (там на этой неделе оформили 1:0 с Ювентусом). Впрочем, есть и важная оговорка: с, наверное, самым сильным соперником, Атлетико, не просто проиграли, но и вовсе разгромно, 2:5 - при явно неважной общей форме соседа.

Барселона

Клуб свой провал пережил в 2023/2024 - и тоже отреагировал на такое сменой тренера. Местную легенду как футболиста, Хави, сменил Флик. И, хотя раньше не работал в Испании, выиграл все внутренние турниры, уверенно обыграв на всех фронтах тут Реал. Правда, в Лиге чемпионов резко прогрессирующий Ямаль и компания уступили Интеру.

Сейчас команда смотрится не так уж монолитно, да и Ламин, кажется, отвлекается от футбола. Нет, все равно получается выигрывать львиную часть поединков, но еще в августе были потеряны очки с Райо Вальекано (1:1), а перед паузой на игры сборных каталонцы последовательно уступили ПСЖ в еврокубке и Севилье в Примере, причем там и вовсе были 1:4! Да и скромную Жирону дожали на 90+ минуте. Правда, на этой неделе разгромили Олимпиакос.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Барселона выиграла все четыре поединка, и только в кубке не ограничились основным временем поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать реванша мадридского гранда. Но оба клуба не блистают в обороне, но хороши в атаке - ставим на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
26 октября 2025 -
17:15
Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
