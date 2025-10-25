ФОТО. Как сыграли украинцы? Трабзонспор дома одолел Эюпспор
На футбольном поле было сразу четыре украинских футболиста
25 октября состоялся матч десятого тура турецкой Суперлиги, в котором встретились «Трабзонспор» и «Эюпспор».
Поединок проходил на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля ожидаемо добыли победу со счетом 2:0.
На поле присутствовали сразу четыре украинца: Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в стартовом составе, а Даниил Сика и Тарас Степаненкно вошли в игру со скамьи запасных. Ни один из них результативными действиями при это не отличился.
С 23 баллами «Трабзонспор» стал вторым в чемпионате. «Эюпспор» набрал восемь очков и идет на 15й позиции.
Чемпионат Турции. 10-й тур
Трабзонспор – Эюпспор – 2:0
Голы: Фелипе Аугусто, 12, Улай, 51
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Андрей Богданов считает, что пора менять тренера