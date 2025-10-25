ФОТО. Как сыграли украинцы? Трабзонспор дома одолел Эюпспор

25 октября состоялся матч десятого тура турецкой Суперлиги, в котором встретились «Трабзонспор» и «Эюпспор».

Поединок проходил на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Хозяева поля ожидаемо добыли победу со счетом 2:0.

На поле присутствовали сразу четыре украинца: Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в стартовом составе, а Даниил Сика и Тарас Степаненкно вошли в игру со скамьи запасных. Ни один из них результативными действиями при это не отличился.

С 23 баллами «Трабзонспор» стал вторым в чемпионате. «Эюпспор» набрал восемь очков и идет на 15й позиции.

Чемпионат Турции. 10-й тур

Трабзонспор – Эюпспор – 2:0

Голы: Фелипе Аугусто, 12, Улай, 51

Getty Images/Global Images Ukraine.

