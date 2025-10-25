Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как сыграли украинцы? Трабзонспор дома одолел Эюпспор
Турция
25 октября 2025, 23:44 | Обновлено 25 октября 2025, 23:45
150
0

ФОТО. Как сыграли украинцы? Трабзонспор дома одолел Эюпспор

На футбольном поле было сразу четыре украинских футболиста

25 октября 2025, 23:44 | Обновлено 25 октября 2025, 23:45
150
0
ФОТО. Как сыграли украинцы? Трабзонспор дома одолел Эюпспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Трабзонспор

25 октября состоялся матч десятого тура турецкой Суперлиги, в котором встретились «Трабзонспор» и «Эюпспор».

Поединок проходил на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля ожидаемо добыли победу со счетом 2:0.

На поле присутствовали сразу четыре украинца: Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в стартовом составе, а Даниил Сика и Тарас Степаненкно вошли в игру со скамьи запасных. Ни один из них результативными действиями при это не отличился.

С 23 баллами «Трабзонспор» стал вторым в чемпионате. «Эюпспор» набрал восемь очков и идет на 15й позиции.

Чемпионат Турции. 10-й тур

Трабзонспор – Эюпспор – 2:0

Голы: Фелипе Аугусто, 12, Улай, 51

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Украинское дерби в Турции. Трабзонспор спокойно переиграл Эюпспор
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Именитый клуб готовит трансфер Довбика после решения украинца уйти из Ромы
Трабзонспор Тарас Степаненко чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Эюпспор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25 октября 2025, 20:15 9
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25 октября 2025, 00:32 0
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции

Андрей Богданов считает, что пора менять тренера

Реал подписал контракт со звездным вратарем
Футбол | 26.10.2025, 00:08
Реал подписал контракт со звездным вратарем
Реал подписал контракт со звездным вратарем
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25.10.2025, 11:41
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 27
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 12
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 5
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем