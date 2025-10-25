Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды
Италия
25 октября 2025, 21:37 |
140
0

Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды

Сколько ему понадобилось матчей для этого?

25 октября 2025, 21:37 |
140
0
Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды.

В матче 8-го тура чемпионата Италии Наполи дома победил Интер со счетом 3:1.

Эта победа неаполитанцев стала знаковой для Антонио Конте. Итальянский специалист получил во главе Наполи 100 очков в Серии А. Для этого ему понадобилось 46 матчей.

Интересным фактом является то, что Конте достиг 100-очковой отметки в чемпионате Италии уже с третьей командой.

С Ювентусом тренеру понадобилось 44 матча, с Интером – 47.

Количество матчей Антонио Конте во главе команд Серии А, которые были необходимы для получения 100 очков в чемпионате

44 – Ювентус
46 – Наполи
47 – Интер

По теме:
«Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика
Прорыв Неаполя и травма Де Брюйне. Наполи дома обыграл Интер
«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику
Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Наполи - Интер статистика Антонио Конте
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25 октября 2025, 07:05 6
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов

Илья в матче за «ПСЖ» получил красную карточку и заработал два пенальти

Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»
Футбол | 25 октября 2025, 22:39 0
Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»
Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»

Людовик Обраньяк оценил ситуацию с украинским защитником «ПСЖ»

Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 28
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 27
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 21
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем