Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды.

В матче 8-го тура чемпионата Италии Наполи дома победил Интер со счетом 3:1.

Эта победа неаполитанцев стала знаковой для Антонио Конте. Итальянский специалист получил во главе Наполи 100 очков в Серии А. Для этого ему понадобилось 46 матчей.

Интересным фактом является то, что Конте достиг 100-очковой отметки в чемпионате Италии уже с третьей командой.

С Ювентусом тренеру понадобилось 44 матча, с Интером – 47.

Количество матчей Антонио Конте во главе команд Серии А, которые были необходимы для получения 100 очков в чемпионате

44 – Ювентус

46 – Наполи

47 – Интер