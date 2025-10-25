Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды
Сколько ему понадобилось матчей для этого?
В матче 8-го тура чемпионата Италии Наполи дома победил Интер со счетом 3:1.
Эта победа неаполитанцев стала знаковой для Антонио Конте. Итальянский специалист получил во главе Наполи 100 очков в Серии А. Для этого ему понадобилось 46 матчей.
Интересным фактом является то, что Конте достиг 100-очковой отметки в чемпионате Италии уже с третьей командой.
С Ювентусом тренеру понадобилось 44 матча, с Интером – 47.
44 – Ювентус
46 – Наполи
47 – Интер
100 × 3 - In his 46th game leading #Napoli, Antonio #Conte reached the 100-point mark as a coach managing the 3rd different club in #SerieA, having already achieved this milestone with Juventus (in his 44th game) and Inter (47th). Leader.#NapoliInter pic.twitter.com/9Pv1AI3Mhy— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 25, 2025
