В воскресенье, 26 октября состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Астон Вилла

Начало сезона для клуба оказалось ужасным, однако сейчас виллианы набрали неплохую форму. 12 баллов, набранных за стартовые 8 туров Премьер-лиги позволяют бирмингемцам занимать 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Однако пока команды расположены очень плотно, ведь даже от топ-4 «Астон Виллу» отделяет всего 3 балла. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане одержали победы над «Болоньей» и «Фейернордом», однако в недавнем поединке против нидерландского «Гоу Эхед Иглс» потерпели поражение со счетом 2:1.

Манчестер Сити

«Городяне» после непростого прошлого сезона возвращают себе позиции в чемпионате. После 8 матчей в Премьер-лиге команда имеет на счету 16 очков и занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера «Арсенала» на 3 зачетных пункта. В 1/16 финала Кубка лиги манчестерцы одолели «Хаддерсфилд» и прошли в 1/8 финала, где сыграют против «Свонси».

В Лиге чемпионов англичане уверенно обыграли «Наполи» и

«Вильярреал» со счетом 2:0, однако сыграли вничью 2:2 с французским «Монако».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ман Сити». Горожане за это время одержали 3 победы, а еще 2 выигрыша завоевала «Астон Вилла».

Интересные факты

«Манчестер Сити» забили 17 голов в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд после 8 туров.

«Астон Вилла» непобедима в Премьер-лиге уже в течение 6 матчей.

В последних 5-х играх «Астон Вилла» лишь раз сохранила ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Матсен, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Макгин – Мален, Роджерс, Гессан – Воткинс

Манчестер Сити: Доннарума – Гвардиол, Стоунс, Диаш, Нунеш – Ковачич – Доку, Фоден, Силва, Савиньо – Голланд

Прогнозы

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.