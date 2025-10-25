Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 26 октября в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 26 октября состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Астон Вилла
Начало сезона для клуба оказалось ужасным, однако сейчас виллианы набрали неплохую форму. 12 баллов, набранных за стартовые 8 туров Премьер-лиги позволяют бирмингемцам занимать 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Однако пока команды расположены очень плотно, ведь даже от топ-4 «Астон Виллу» отделяет всего 3 балла. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».
В Лиге Европы англичане одержали победы над «Болоньей» и «Фейернордом», однако в недавнем поединке против нидерландского «Гоу Эхед Иглс» потерпели поражение со счетом 2:1.
Манчестер Сити
«Городяне» после непростого прошлого сезона возвращают себе позиции в чемпионате. После 8 матчей в Премьер-лиге команда имеет на счету 16 очков и занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера «Арсенала» на 3 зачетных пункта. В 1/16 финала Кубка лиги манчестерцы одолели «Хаддерсфилд» и прошли в 1/8 финала, где сыграют против «Свонси».
В Лиге чемпионов англичане уверенно обыграли «Наполи» и
«Вильярреал» со счетом 2:0, однако сыграли вничью 2:2 с французским «Монако».
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ман Сити». Горожане за это время одержали 3 победы, а еще 2 выигрыша завоевала «Астон Вилла».
Интересные факты
- «Манчестер Сити» забили 17 голов в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд после 8 туров.
- «Астон Вилла» непобедима в Премьер-лиге уже в течение 6 матчей.
- В последних 5-х играх «Астон Вилла» лишь раз сохранила ворота сухими.
Возможные стартовые составы
Астон Вилла: Мартинес – Матсен, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Макгин – Мален, Роджерс, Гессан – Воткинс
Манчестер Сити: Доннарума – Гвардиол, Стоунс, Диаш, Нунеш – Ковачич – Доку, Фоден, Силва, Савиньо – Голланд
Прогнозы
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.
16:00
