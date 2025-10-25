Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легионер рассказал, что скоро будет играть за Динамо Киев
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 22:18 |
954
0

ФОТО. Легионер рассказал, что скоро будет играть за Динамо Киев

Анхель Торрес анонсировал свое возвращение на поле

25 октября 2025, 22:18 |
954
0
ФОТО. Легионер рассказал, что скоро будет играть за Динамо Киев
ФК Динамо. Анхель Торрес

Колумбийский новичок киевского «Динамо» Анхель Торрес скоро вернется на поле.

Футболист анонсировал, что скоро снова будет играть за «Динамо», восстановившись после травмы.

«Скоро возвращение», – написал Торрес в Инстаграме, опубликовав фото, где он работает на поле.

Колумбиец присоединился к киевскому клубу в мае 2025 года. Большую часть времени лечился от травм и успел в этом сезоне сыграть только один матч.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».

ФОТО. Легионер рассказал, что скоро будет играть за Динамо Киев

По теме:
Динамо – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Юрий КОПЫНА: «Команда хорошо подготовилась к этому матчу»
Тренер Карпат объяснил, почему началась драка в матче с Рухом
Динамо Киев травма чемпионат Украины по футболу восстановление возвращение Украинская Премьер-лига Анхель Торрес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил плохие новости в Реале. Украинцу нужно принять решение
Футбол | 25 октября 2025, 22:35 0
Лунин получил плохие новости в Реале. Украинцу нужно принять решение
Лунин получил плохие новости в Реале. Украинцу нужно принять решение

Мадридский клуб хочет продлить контракт с Тибо Куртуа

Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Футбол | 25 октября 2025, 19:01 14
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге

«Сандерленд» отобрал очки у более именитого соперника

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Футбол | 25.10.2025, 19:56
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25.10.2025, 05:05
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 27
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем