Колумбийский новичок киевского «Динамо» Анхель Торрес скоро вернется на поле.

Футболист анонсировал, что скоро снова будет играть за «Динамо», восстановившись после травмы.

«Скоро возвращение», – написал Торрес в Инстаграме, опубликовав фото, где он работает на поле.

Колумбиец присоединился к киевскому клубу в мае 2025 года. Большую часть времени лечился от травм и успел в этом сезоне сыграть только один матч.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».

ФОТО. Легионер рассказал, что скоро будет играть за Динамо Киев