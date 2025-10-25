Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
Украина. Премьер лига
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией

Украинский град прокомментировал поведение болельщиков

В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Пресс-служба донецкого «Шахтера» прокомментировала поведение болельщиков в матче с «Легией» в Лиге конференций:

«Во время матча Лиги конференций в Кракове против «Легии» мы вновь почувствовали мощную поддержку как украинских, так и польских болельщиков.

Это был еще один матч, в котором мы ощутили тепло и энергию трибун – то, чего нам так не хватает, поскольку мы по-прежнему не можем играть на своем домашнем стадионе в оккупированном Донецке.

В то же время мы сожалеем о некоторых недоразумениях, которые произошли вокруг матча. Мы считаем, что никакие действия не могут и не должны повлиять на наше отношение к Кракову, польским болельщикам или Польше в целом.

ФК «Шахтер» искренне благодарит польский народ за гостеприимство, внимание и многолетнюю поддержку – как в спорте, так и за его пределами. Нас объединяет настоящая дружба и партнерство между нашими клубами и народами.

Мы уважаем нашу общую историю и чтим память всех, кто пострадал в прошлом – как украинцев, так и поляков. Взаимная память делает наши народы едиными и сильнее.

Мы убеждены, что Украина и Польша остаются стойкими и надежными союзниками – в спорте, в свободе и в построении нашего общего будущего».

Шахтер Донецк Шахтер - Легия Легия Варшава Лига конференций болельщики
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
