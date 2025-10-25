Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа оценка Таловерова за первый матч в Англии за 2 месяца
Англия
25 октября 2025, 19:07 | Обновлено 25 октября 2025, 19:12
746
2

Названа оценка Таловерова за первый матч в Англии за 2 месяца

Максим отыграл 90 минут и помог «Сток Сити» победить «Портсмут»

25 октября 2025, 19:07 | Обновлено 25 октября 2025, 19:12
746
2 Comments
Названа оценка Таловерова за первый матч в Англии за 2 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 октября, состоялся матч между клубами «Сток Сити» и «Портсмут» в рамках 12-го тура Чемпионшипа.

С первых минут в стартовом составе «Сток Сити» вышел украинский защитник Максим Таловеров, который не играл за команду на протяжении двух месяцев.

Автогол хозяев стал единственным взятием ворот в этой встрече, «Сток Сити» добыл минимальную победу и покинул «Фраттон Парк» со счетом 1:0.

После финального свистка статистический портал SofaScore представил оценки футболистов за матч. Украинский игрок, несмотря на желтую карточку, получил высокую оценку – 7.2.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Сток Сити» Виктор Юханссон, получивший 7.9.

Оценки матча «Портсмут» – «Сток Сити» от SofaScore

По теме:
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Все решил гол в концовке. Ньюкасл сыграл с Фулхэмом в АПЛ
Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за сумасшедший матч в Ла Лиге
Сток Сити Портсмут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
Футбол | 25 октября 2025, 19:24 0
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией

Украинский град прокомментировал поведение болельщиков

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25 октября 2025, 19:30 9
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 25.10.2025, 00:11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Таловеров, судячи з схеми, грав правого бека. А в збірній України позиція ПЗ - проблемна.
Ответить
+1
u6464u
ось Забарному в центр захисту і напарник в збірній підійде.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 25
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем