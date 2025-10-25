Названа оценка Таловерова за первый матч в Англии за 2 месяца

В субботу, 25 октября, состоялся матч между клубами «Сток Сити» и «Портсмут» в рамках 12-го тура Чемпионшипа.

С первых минут в стартовом составе «Сток Сити» вышел украинский защитник Максим Таловеров, который не играл за команду на протяжении двух месяцев.

Автогол хозяев стал единственным взятием ворот в этой встрече, «Сток Сити» добыл минимальную победу и покинул «Фраттон Парк» со счетом 1:0.

После финального свистка статистический портал SofaScore представил оценки футболистов за матч. Украинский игрок, несмотря на желтую карточку, получил высокую оценку – 7.2.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Сток Сити» Виктор Юханссон, получивший 7.9.

Оценки матча «Портсмут» – «Сток Сити» от SofaScore