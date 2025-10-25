Сборная УКРАИНЫ25 октября 2025, 17:43 | Обновлено 25 октября 2025, 17:46
131
0
Назван состав женской сборной Украины на матч против Словакии
Поединок пройдет 25 октября в 18:00 в словацком городе Сенец
25 октября 2025, 17:43 | Обновлено 25 октября 2025, 17:46
131
0
25 октября в 18:00 пройдет товарищеский поединок между женскими сборными Словакии и Украины.
Контрольный матч состоится в словацком городе Сенец на одноименном стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинки этой осенью будут играть исключительно товарищеские матчи.
Следующий матч между сборными Румынии и Украины пройдет в Бухаресте 28 октября в 17:30.
Состав женской сборной Украины на матч против Словакии
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2025, 15:00 96
Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты
Футбол | 25 октября 2025, 15:58 0
Поединки пройдут с 28 по 30 октября
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Футбол | 25.10.2025, 07:05
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
24.10.2025, 06:23 14
24.10.2025, 08:11 19
25.10.2025, 14:00 25
24.10.2025, 00:19 4
24.10.2025, 05:44 3
24.10.2025, 12:52 13
24.10.2025, 09:08 7
23.10.2025, 21:43 133