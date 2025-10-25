Назван состав женской сборной Украины на матч против Словакии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
25 октября 2025, 17:43
25 октября в 18:00 пройдет товарищеский поединок между женскими сборными Словакии и Украины.

Контрольный матч состоится в словацком городе Сенец на одноименном стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинки этой осенью будут играть исключительно товарищеские матчи.

Следующий матч между сборными Румынии и Украины пройдет в Бухаресте 28 октября в 17:30.

Состав женской сборной Украины на матч против Словакии

По теме:
Словакия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Женская сборная Украины в Трнаве начала цикл тренировок перед играми
Тренер женской сборной Украины: «Не могу рассчитывать на 11 футболисток»
