Назван состав женской сборной Украины на матч против Словакии

25 октября в 18:00 пройдет товарищеский поединок между женскими сборными Словакии и Украины.

Контрольный матч состоится в словацком городе Сенец на одноименном стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинки этой осенью будут играть исключительно товарищеские матчи.

Следующий матч между сборными Румынии и Украины пройдет в Бухаресте 28 октября в 17:30.

Состав женской сборной Украины на матч против Словакии