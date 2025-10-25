Франция25 октября 2025, 17:32 | Обновлено 25 октября 2025, 18:11
1577
0
Энрике решил, будет ли играть Забарный. Составы на матч Брест – ПСЖ
Встреча начнется в 18:00 по Киеву
В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура французской Лиги 1, в котором сойдутся «Брест» и «ПСЖ».
Матч примет стадион «Стад Франсис Ле Бле», расположенный во французском городе Бресте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Несмотря на неудачный последний матч Ильи Забарного в Лиге Чемпионов, украинец начнет сегодняшний поединок в стартовом составе.
