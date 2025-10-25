Энрике решил, будет ли играть Забарный. Составы на матч Брест – ПСЖ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
25 октября 2025, 17:32 | Обновлено 25 октября 2025, 18:11
Встреча начнется в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура французской Лиги 1, в котором сойдутся «Брест» и «ПСЖ».

Матч примет стадион «Стад Франсис Ле Бле», расположенный во французском городе Бресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Несмотря на неудачный последний матч Ильи Забарного в Лиге Чемпионов, украинец начнет сегодняшний поединок в стартовом составе.

По теме:
Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Луис ЭНРИКЕ: Забарный? Когда видишь итоговый счет, не вспоминаешь 35-ю мин.
Сенсация. Хаби Алонсо могут уволить из Реала уже в ближайшие дни
