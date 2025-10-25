Энрике решил, будет ли играть Забарный. Составы на матч Брест – ПСЖ

В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура французской Лиги 1, в котором сойдутся «Брест» и «ПСЖ».

Матч примет стадион «Стад Франсис Ле Бле», расположенный во французском городе Бресте.

Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Несмотря на неудачный последний матч Ильи Забарного в Лиге Чемпионов, украинец начнет сегодняшний поединок в стартовом составе.