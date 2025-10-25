Юрий ВИРТ: «Мы не были агрессивны, мы не были злы»

В пятницу, 24 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги «Нива» Тернополь на своем поле проиграла хмельницкому «Подолью» со счетом 0:1. Результат поединка прокомментировал главный тренер тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Надо уметь проигрывать, нужно держать удар. У нас не так много времени, через три дня игра с Буковиной, поэтому нужно поднять высоко голову и работать дальше. По игре не все нам удавалось. И первый тайм, могу сказать 60 минут, много было брака. Мы не были так агрессивны, мы не были злы. Последние минут двадцать мы увидели, что мы можем создавать. У нас были моменты, где удача нас немного подвела, не с нами была. Потому что были хорошие моменты, мы их не реализовывали. Соперник получил момент и забил этот гол.

В целом, все-таки сказывалось, что у нас отсутствовал сегодня лидер Марьян Мысык. В атаке нам его не хватало. Человек, который может создать момент, который может сделать голевую передачу, это потеря. Это было видно на футбольном поле. В целом, нужно принять это поражение, спокойно проанализировать и двигаться вперед. Трагедии никто не будет делать. И смотрим только вперед», – сказал Юрий Вирт.