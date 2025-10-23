Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нива Тернополь – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Нива Тернополь
24.10.2025 16:30 - : -
Подолье
Украина. Первая лига
23 октября 2025, 22:05 | Обновлено 23 октября 2025, 23:10
Нива Тернополь – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 24 октября в 16:30 по Киеву

Нива Тернополь – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В пятницу, 24 октября, состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Т» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Нива Тернополь

Довольно неплохие результаты демонстрирует тернопольский коллектив даже несмотря на все трудности в межсезонье (в частности трансферный бан). За 12 игр Первой лиги «Ниве» удалось получить 22 зачетных пункта, которые сейчас позволяют ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От разместившегося на 4-м месте «Левого Берега» команду отделяет лишь разница забитых/пропущенных, однако у киевлян еще есть игра в запасе.

В Кубке Украины тернополяне прошли «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», благодаря чему квалифицировались в 1/8 финала, где их ждет поединок против «Буковины».

Подолье

Плохим этот сезон для команды назвать нельзя, ведь он просто ужасен. За 12 туров «Подолье» до сих пор не одержало ни одной победы (ведь положительный результат в игре против «Прикарпатья» был аннулирован), поэтому с 4 очками на счету занимает последнее место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 12-й ступени на данный момент составляет 7 зачетных пунктов.

С Кубка Украины клуб вылетел от «Ингульца» на стадии 1/16 финала. Перед этим «Подолью» удалось одолеть «Скалу 1911 года» в серии пенальти.

Личные встречи

В минувшем сезоне коллективы встретились дважды в рамках первой части чемпионата. Тогда 1 победу с минимальным счетом одержало «Подолье», а во 2-м матче 2:1 выиграла «Нива».

Интересные факты

  • «Подолье» не одержало ни одной победы в последних 10-х играх.
  • «Подолье» пропустило 22 мяча в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • В последних 6 домашних играх «Нива» одержала 4 победы.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.49.

Нива Тернополь
24 октября 2025 -
16:30
Подолье
Нива Тернополь Подолье Хмельницкий Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
